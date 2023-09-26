За його словами, ця битва точно відбудеться, бо "Росії залишають все менше вибору".

Скандальний заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв "відзначився" черговою порцією погроз на тлі озброєння України західними партнерами.

Нова гнівна публікація з'явилася у Telegram-каналі Медведєва. У тексті він згадав про допомогу Канади, постачання танків "Абрамс" та обіцянки постачання ракет ATACMS.

"Схоже, що Росії залишають все менше вибору, крім прямого конфлікту з НАТО на землі, який перетворився на відкрито фашистський блок на кшталт гітлерівської осі, хоч і більшого розміру. Ми готові, хоча результату буде досягнуто з набагато більшими втратами для людства, ніж у 1945-му", - заявив опальний Медведєв.

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Інші заяви Медведєва

Дмитро Медведєв - топ-блазень Кремля, який ледь не щодня видає дивакуваті "сенсації" та погрози. 30 липня він заявив, що Росії "довелося б" піти на використання ядерної зброї, якби наступ України вдався і вона звільнила захоплені Росією території.

Медведєв не вперше прямо погрожує застосувати ядерну зброю. Наприклад, у березні він "застерігав" Україну від спроб деокупувати Крим. Пізніше він заявляв, що перспектива ядерної війни зростає з кожним днем.

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