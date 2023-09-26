Скандальний заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв "відзначився" черговою порцією погроз на тлі озброєння України західними партнерами.
Нова гнівна публікація з'явилася у Telegram-каналі Медведєва. У тексті він згадав про допомогу Канади, постачання танків "Абрамс" та обіцянки постачання ракет ATACMS.
"Схоже, що Росії залишають все менше вибору, крім прямого конфлікту з НАТО на землі, який перетворився на відкрито фашистський блок на кшталт гітлерівської осі, хоч і більшого розміру. Ми готові, хоча результату буде досягнуто з набагато більшими втратами для людства, ніж у 1945-му", - заявив опальний Медведєв.
Інші заяви Медведєва
Дмитро Медведєв - топ-блазень Кремля, який ледь не щодня видає дивакуваті "сенсації" та погрози. 30 липня він заявив, що Росії "довелося б" піти на використання ядерної зброї, якби наступ України вдався і вона звільнила захоплені Росією території.
Медведєв не вперше прямо погрожує застосувати ядерну зброю. Наприклад, у березні він "застерігав" Україну від спроб деокупувати Крим. Пізніше він заявляв, що перспектива ядерної війни зростає з кожним днем.