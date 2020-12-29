Цього разу композиція вийшла зі спецефектом - з ніздрів бика йде пара.

У російській Якутії місцевий майстер Михайло Боппосов створив із гною символ прийдешнього 2021 року за східним календарем - скульптуру бика, з ніздрів якого йде пара.

Про це повідомляється в місцевому виданні News.Ykt.Ru.

Михайло Боппосов присвятив цю роботу своїм ровесникам-одноліткам, яким в рік Бика виповниться 60 років, а також медикам, які борються з коронавірусом.

"Моя скульптура душить ногами коронавірус, і я сподіваюся, що наступного року світ поборе цю підступну хворобу", - заявив скульптор.

Чим відомий Михайло Боппосов: його роботи

Майстер з Таттинського улусу раніше прославився своїми незвичайними скульптурами, які він виконує з екологічного матеріалу - гною.

Боппосов ліпить гнойові скульптури щозими. Найчастіше його персонажами стають тварини зі східного календаря. Торік він зліпив з трьох тонн гною величезного щура, а в 2018 виготовив трьох поросят. До цього майстер ліпив собачу упряжку з санями і чумом, гігантського Півня, сімейку кіз, коней і кобру. У 2015 році скульптор спорудив хитромудру композицію з гнойових пальм, по яких скакали мавпи, також зроблені з гною. Крім того, він робив дракона, танк і Почекуна.

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Автор: Олег Давигора