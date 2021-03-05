Командувач "Полку самооборони Криму" Михайло Шеремет, внесений до бази "Миротворец", потрапив у кадр на одному з воєнізованих заходів для дітей в окупованому Криму.
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"Окупований Крим вже перетворився на табір з підготовки майбутніх бойових загонів Путіна. Місто Саки. Перевірка підготовки загонів "депутатом Держдуми і зрадником" Михайлом Шереметом. Російські окупанти не упускають жодної миті для своєї підступної пропаганди і мілітаризації українських дітей і підлітків", - написав він.
На сайті Миротворець вказано, що Шеремет у складі т.зв. "Управління полку Народного ополчення Криму" брав участь у спецоперації Росії із захоплення АР Крим.
Нагороджений медаллю "За захист Криму". Член Політичної партії Єдина Росія.
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