Шеремет у складі т. зв. «Управління полку Народного ополчення Криму» брав участь у спецоперації Росії із захоплення АР Крим, повідомляється на сайті Миротворець.

Командувач "Полку самооборони Криму" Михайло Шеремет, внесений до бази "Миротворец", потрапив у кадр на одному з воєнізованих заходів для дітей в окупованому Криму.

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"Окупований Крим вже перетворився на табір з підготовки майбутніх бойових загонів Путіна. Місто Саки. Перевірка підготовки загонів "депутатом Держдуми і зрадником" Михайлом Шереметом. Російські окупанти не упускають жодної миті для своєї підступної пропаганди і мілітаризації українських дітей і підлітків", - написав він.

На сайті Миротворець вказано, що Шеремет у складі т.зв. "Управління полку Народного ополчення Криму" брав участь у спецоперації Росії із захоплення АР Крим.

Нагороджений медаллю "За захист Криму". Член Політичної партії Єдина Росія.

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Автор: УНІАН