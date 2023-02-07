Кремль придумав новий спосіб зібрати росіян на війну в Україну.

Міністерство оборони РФ придумало новий спосіб мобілізувати росіян на війну з Україною під виглядом набору строковиків для миротворчих місій.

За даними російських ЗМІ, про це йдеться в новому законопроекті Міноборони РФ. Там пропонують відправляти строковиків в "гарячі" точки.

Як відзначає The Moscow Times, наразі право на участь у миротворчих місіях мають військові, які знаходяться у військах РФ на контракті. Попередньо вони повинні пройти спеціальну воєнну підготовку.

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Однак тепер Міноборони РФ збирається залучити туди всіх військових, які пройшли попередню спеціальну підготовку, включаючи строковиків.

Росіяни масово намагаються уникнути мобілізації

21 вересня 2022 року російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію всередині РФ через великі втрати російської армії на території України.

Однак самі росіяни не дуже хочуть брати безпосередню участь у бойових діях з Україною. Нещодавно шестеро російських мобілізованих втекли з військового ешелону у Воронезькій області.

Також український Генштаб фіксує, що мобілізовані масово бунтують й відмовляються воювати, змушуючи керівництво повертати їх назад до Росії.

Нещодавно "мобіки" з Новосибірської області РФ попросили повернути їх додому через важку ситуацію в зоні бойових дій.

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