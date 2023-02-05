Через втікачів в Москві та Підмосков'ї посилюют пости ДПС.

Шестеро російських мобілізованих втекли з військового ешелону у Воронезькій області. Через тих, хто втік, посилюють пости ДПС у Москві та Підмосков'ї.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "База", "мобіки" вийшли з поїзда у Воронежі без дозволу командування. Де вони зараз - невідомо.

Орієнтування на втікачів відправили до обласних відділень поліції. Серед втікачів:

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Дмитро К., 26 років;

Олексій Т., 31 рік;

Юрій М., 31 рік;

Михайло С., 33 роки;

Михайло Ш., 22 роки;

Андрій Н., 35 років.

Відомо, що частина "мобіків" могли виїхати у бік Москви на білому таксі "Фольксваген Поло".

"Гарматне м'ясо" відмовляється воювати: головні новини

Все частіше "мобіки" розуміють, що їхня функція в Україні - ставати "гарматним м'ясом". Нещодавно "мобіки" з Новосибірської області РФ попросили повернути їх додому через важку ситуацію у зоні бойових дій. Мобілізовані заявили, що після приїзду на фронт вони місяцями сидять в окопах і просто чекають на "прильоти".

Сьогодні ж Генштаб РФ повідомив, що російські "мобіки" відмовляються брати участь у бойових діях. Після бунтів частину з них повертають на територію РФ.

Згодом ЗМІ повідомили, що велика кількість мобілізованих відступила зі своїх позицій на фронті за наказом командира. Тепер їх хочуть звинуватити в дезертирстві. Окупанти написали лист до Путіна.

Деякі "мобіки" не витримують суворих реалій війни, тому тікають додому зі зброєю. Нещодавно з-під Сватового в РФ втекли 8 дезертирів з кулеметами.

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