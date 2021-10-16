Дружина Пєскова Тетяна Навка є продюсером дівчини.

Японський політолог, професор університету Цукуба Іцуро Накамура в ефірі місцевої передачі Viking More дослідив поведінку російської фігуристки Аліни Загітової, назвавши її можливою наступницею чинної коханки Путіна, теж спортсменки, Аліни Кабаєвої.

Російські спортсменки, за словами Накамури, мають унікальний шанс – стати першою леді держави. І натякнув, що місце гімнастки Кабаєвої може зайняти саме Загітова.

Нещодавно журналіст російського видання "Спорт-Експрес" Рустам Імамов сфотографував фігуристку на матчі Континентальної хокейної групи між казанським "Ак Барсом" і магнітогорським "Металургом".

Коли дівчина побачила камеру – вимагала від Імамова негайно видалити знімки у різкій формі: "Я вас засуджу, у мене великі зв’язки". Росіянин послухався і видалив усі матеріали.

"Всі провідні ЗМІ в Росії повідомляли про це (про Кабаєву і Путіна). Ви можете стати імператрицею. Державна таємниця, державна власність – все у вашому розпорядженні. Кінцева мета Загітової – вийти заміж за президента Путіна", – припустив політолог.

Накамура нагадав, що речник Путіна Дмитро Пєсков теж одружений на спортсменці – Тетяні Навці. Навка ж виступає продюсером Загітової.

У 2008 року в російських ЗМІ з’явилась інформація про імовірні таємні стосунки Путіна з гімнасткою Аліною Кабаєвою, на той час глава Кремля ще був одружений.

Після його розлучення з дружиною Людмилою західні медіа писали про те, що Кабаєва народила Путіну доньку.

Починаючи з "нульових" спортсменка Кабаєва набула власності на мільярди рублів, встигла побувати депутаткою Держдуми РФ та до 2005 року була членом Вищої ради партії "Єдина Росія".

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Автор: Віолетта Орлова