Попри все 64% респондентів заявили, що дії російської влади за останній місяць у них не викликали невдоволення.

За тиждень рівень тривожності серед населення РФ виріс з 35 до 69%. Це сталося на тлі оголошення мобілізації.

Як свідчать результати опитування Фонду "Общественное мнение" (ФОМ), 25 вересня на запитання про те, який настрій переважає серед ваших рідних і знайомих, 69% опитаних відповіли – тривожний. Тижнем раніше, 18 вересня, точно так само відповідали 35% респондентів.

Кількість тих, хто відчуває спокій, з 57% впав до 26%. Головними подіями росіяни називали часткову мобілізацію (47%), війну проти України, яку в РФ називають "спеціальною військовою операцією" (27%) і псевдореферендуми на окупованих територіях України (5%).

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Примітно, що всупереч усьому 64% респондентів заявили, що дії російської влади за останній місяць у них не викликали невдоволення або обурення, а роботу російського диктатора Володимира Путіна позитивно оцінюють 75% (на 5% менше, ніж тижнем раніше).

Росіяни масово тікають з країни на тлі мобілізації

Як писав УНІАН, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок мобілізації. Як повідомлялося, Росія має намір залучити до кривавої війни проти України до 1,2 мільйонів осіб. Повістки отримують і ті, хто не підходить під критерії мобілізації.

На тлі цього понад 200 тисяч осіб виїхали з Росії до Грузії, Казахстану та ЄС за останні два тижні. Також росіяни тікають до Вірменії та Монголії, але дані про кількість тих, хто виїхав до цих країн, відсутні.

Виїзд з Росії наразі офіційно не заборонений. Але ще минулого тижня у виїзді почали відмовляти тим, хто підпадає під мобілізацію. Також заборонили виїзд з країни правоохоронців.

Крім цього, Росія організували мобілізаційні пункти на кордоні з Грузією і виловлюютть тих, хто підпадають під мобілізацію, в черзі з тих, що намагають втекти від неї за кордон.

Очікується, що незабаром РФ офіційно заборонить російським чоловікам, які підлягають мобілізації, виїжджати з країни. ЗМІ повідомляли, що повну заборону, ймовірно, введуть до 30 вересня.

Думки щодо того, чи варто впускати росіян-втікачів від мобілізації, все ще розходяться. Поки такі країни як Албанія, Німеччина, Іспанія заявляють про намір відкрити для них кордони, інші, як Фінляндія, їх закривають.

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