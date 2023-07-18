У Росії вирішили збільшити мобілізаційний резерв за рахунок підвищення граничного віку перебування в запасі. Відповідний закон сьогодні ухвалила Держдума РФ.
Так, новий закон підвищує на 5 років всі вікові межі для військовослужбовців запасу і мобілізаційного резерву. Зокрема, до першого розряду тепер будуть відноситися військовослужбовці запасу рядового, сержантського і старшинського складу у віці до 40 років (замість колишніх 35), верхню планку другого розряду піднято з 45 до 50 років, а третього – з 50 до 55 років.
Закон також збільшує граничний вік перебування в мобілізаційному резерві - до 65 років для старших офіцерів і до 60 років для молодших офіцерів. Примітно, що для всіх інших категорій граничний вік перебування в мобілізаційному резерві підняли відразу на 10 років – з 45 до 55 років.
Мобілізація в Росії - останні новини
Навесні Міноборони РФ анонсувало плани набрати за рік ще 400 тисяч "добровольців" на війну в Україні. Поки російська влада вишукує різні незвичайні способи вербування таких "добровольців", вдаючись до напівфеодальних практик набору рекрутів.
Однак експерти і воєнні оглядачі констатують, що вербування добровольців не встигає за темпами російських втрат на фронті. Російський терорист Ігор Гіркін певен, що восени Кремлю доведеться оголосити нову хвилю офіційної мобілізації.