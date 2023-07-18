Тепер у російської армії стане значно більше потенційного "гарматного м'яса".

У Росії вирішили збільшити мобілізаційний резерв за рахунок підвищення граничного віку перебування в запасі. Відповідний закон сьогодні ухвалила Держдума РФ.

Так, новий закон підвищує на 5 років всі вікові межі для військовослужбовців запасу і мобілізаційного резерву. Зокрема, до першого розряду тепер будуть відноситися військовослужбовці запасу рядового, сержантського і старшинського складу у віці до 40 років (замість колишніх 35), верхню планку другого розряду піднято з 45 до 50 років, а третього – з 50 до 55 років.

Закон також збільшує граничний вік перебування в мобілізаційному резерві - до 65 років для старших офіцерів і до 60 років для молодших офіцерів. Примітно, що для всіх інших категорій граничний вік перебування в мобілізаційному резерві підняли відразу на 10 років – з 45 до 55 років.

Відео дня

Мобілізація в Росії - останні новини

Навесні Міноборони РФ анонсувало плани набрати за рік ще 400 тисяч "добровольців" на війну в Україні. Поки російська влада вишукує різні незвичайні способи вербування таких "добровольців", вдаючись до напівфеодальних практик набору рекрутів.

Однак експерти і воєнні оглядачі констатують, що вербування добровольців не встигає за темпами російських втрат на фронті. Російський терорист Ігор Гіркін певен, що восени Кремлю доведеться оголосити нову хвилю офіційної мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: