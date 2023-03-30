Його дочка Маша знаходиться в притулку.

У Білорусі затримали росіянина Олексія Москальова, засудженого в Росії за повторну "дискредитацію армії" РФ після антивоєнного малюнка дочки.

Як пише Telegram-канал SOTA, його могли знайти після включення мобільного телефону в квартирі. Адвокат чоловіка Дмитро Захватов ​​повідомив, що втратив з ним зв'язок. "Телефон не відповідає. Підтвердити точно не можу, але за непрямими даними, по всій видимості, все так і є", - написав він.

28 березня Єфремівський міжрайонний суд Тульської області засудив Москальова до двох років колонії.

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За що судили Москальова

Нагадаємо, що 53-річного чоловіка затримали після того, як його дочка намалювала антивоєнний малюнок, на якому жінка біля прапора України захищає дитину від ракет, що летять з боку Росії. Також школярка написала "Ні війні" і "Слава Україні".

Відомо, що чоловіка двічі штрафували за "дискредитацію російської амрії" через його пости в соцальних мережах.

Напередодні оголошення вироку Москальов втік з-під домашнього арешту. Його засудили до двох років колонії за повторну "дискредитацію армії".

Його дочку Машу примусово забрали в притулок, зараз йде процес щодо обмеження батьківських прав.

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