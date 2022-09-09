Росія при розгляді питання про візи для українців братиме до уваги в тому числі гуманітарний фактор, додали в МЗС РФ.

Міністерство закордонних справ Росії розглядає введення віз для українців.

Про це пишуть пропагандистські росЗМІ.

"Однак заходи у відповідь на введення Києвом візового режиму щодо росіян не обов'язково повинні бути дзеркальними", - повідомили у відомстві.

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Росія при розгляді питання про візи для українців братиме до уваги в тому числі гуманітарний фактор, додали в МЗС РФ.

Візовий режим для росіян Україна ввела 1 липня. Через місяць, до 1 серпня, жоден росіянин не отримав українську візу, повідомляв представник МЗС України Олег Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для росіян. Відтепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в'їзду необхідні закордонний паспорт і паспортні дані приймаючої сторони, з собою вони повинні мати не менше 52 тис. грн.

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