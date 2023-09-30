Чоловік стверджує, що знайшов ракетну установку в лісі.

В окупованій частині Херсонської області місцевий житель десь роздобув підвісну ракетну установку від російського вертольота Мі-8 і намагався здати її в металобрухт. Про це пише російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

"48-річного Руслана Толда здали в поліцію скупники брухту, у яких невдалий "бізнесмен" вирішив поцікавитися, наскільки потягне по грошах шматок металу кольору хакі зі слідами кіптяви і клеймом Міністерства оборони", - йдеться в повідомленні.

Саму пускову установку під час обшуку окупанти виявили захованою в сараї під мішками з кукурудзою. Господар сараю заявив, що знайшов агрегат, коли збирав гриби в лісі, а додому перевіз на автопричепі.

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"Місцеві поліцейські шиють Руслану статтю за незаконний обіг зброї. Чи можна вважати порожню установку без ракет небезпечним арсеналом – питання спірне", – зазначає видання.

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Також ми розповідали, що в окупованому Луганську підполковник армії РФ Ірек Магасумов, який має звання "Героя Росії", застрелив 18-річну дівчину. Нібито після знайомства дівчина попросила постріляти з пістолета Макарова. Адвокати стверджують, що дівчину вбили випадково, коли військовий необережно натиснув на курок.

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