Найманець облив її бензином та підпалив.

У Нижегородській області РФ в місті Заволжя найманець ПВК "Вагнер" після повернення з українського фронту зробив з власної сестри "шашлик".

Під час побутового конфлікту він облив її бензином та підпалив разом з приватним будинком. Дівчина не вижила, повідомляв Слідчий комітет РФ в Заволжі.

"Підозрюваний облив свою сестру бензином і підпалив її. Постраждала жінка померла від отриманих тілесних ушкоджень", - наголошується в повідомленні.

Інцидент стався ввечері 28 вересня по вулиці Турбінна. Підозру у зв'язку з вбивством сестри отримав 55-річний "вагнерівець" Олег Гречко. Раніше у нього вже була судимість за вбивство, зазначає російський телеграм-канал Baza.

Там уточнили, що стосунки Олега з сестрою "не складалися". Під час чергової сварки він "розлютився" та спалив її живцем, відбувшись під час пожежі опіками руки другого та третього ступеня тяжкості.

"Відразу після цього "вагнерівця" затримали, він вже у всьому зізнався", - пише Baza.

У Британії заявили, що ПВК "Вагнер" повертається в Україну

Напередодні розвідка Британії повідомила, що "вагнерівців" знову передислокують на війну в Україну після виходу з-під Бахмута та смерті засновника ПВК Євгена Пригожина.

Зазначалося, що їх відправлятимуть в Україну в індивідуальному порядку та невеликими групами. Ймовірно, їх доєднають до частин офіційних сил армії РФ.

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