Загарбника забрали із шпиталю у витверезник, але там він вчинив спробу суїциду.

У будівлі Сонячногірського гарнізонного військового суду російський окупант порізав собі вени.

Як повідомляє канал "ВЧК-ОГПУ", горе-самогубцем виявився 30-річний "учасник війни на території України". 28 червня працівники військової комендатури забрали його з військового шпиталю.

"Боєць був поранений у п'яту точку і напився в лікарні до нестями. Буяна помістили в карцер у будівлі 8 на Червоноармійській вулиці Сонячногірська, який давно використовується не лише як місце для утримання підсудних, а й як витверезник для військових", - йдеться у повідомленні.

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Солдат вимагав відпустити його, а згодом попросив води. За допомогою пляшки він спробував звести рахунки із життям. Лікарі врятували окупанта.

Чим ще "відзначилися" окупанти в РФ

Російські окупант - воєнні злочинці. Цей статус вони підтверджують і в Україні, і в Росії. Нещодавно у селі Новий Бурець жителі скаржилися на бойовика з ПВК "Вагнера", який повернувся з війни в Україні у відпустку. Спочатку він тероризував місцевих жителів, а потім вбив жінку, яка здавала йому житло.

Згодом стало відомо, що у Новосибірську чоловік з шевроном, схожим на символіку "Групи Вагнера" зґвалтував двох школярок 10 і 12 років. Крім того, 14 травня в Балтійську Калінінградської області затримано військовослужбовця в/ч 71707 Севастополя 24-річного лейтенанта Костянтина Чистякова. Він жорстоко побив і зґвалтував дівчину

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