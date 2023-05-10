Історія громадянина РФ, котрий проживає циклічність.

Волгоградець Арсен Мелконян після повернення з війни проти України був затриманий на погрози судді, котра у 2022-му році винесла йому вирок за вбивство.

Як повідомляє портал V1 з посиланням на джерело в екстрених службах, громадянин РФ підозрюється у погрозах судді та співробітнику ФСВП (Федеральна служба виконання покарань Росії).

Восени 2022-го року Волгоградський суд засудив Мелконяна на 11 років позбавлення волі. Арсен був звинувачений у вбивстві місцевого ріелтора, у котрого була сварка з сестрою звинуваченого. Мелконян жорстко побив його, через що той помер у лікарні.

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Невдовзі після оголошення вироку Мелконян перестав брати участь у судовому процесі щодо виплати моральної компенсації сім'ї потерпілого, а на сайті суду з'явилася відмітка, що його місцезнаходження невідоме.

Згідно з інформацією друзів засудженого та сусідів Мелконяна, він за період відсутності воював проти України, а у квітні повернувся до Волгограда.

"У нього зараз офіційний папірець — помилування президента. Все. Людина нікому і нічого не винна", - розповів V1 друг Мелконяна.

Мелконян потворно був затриманий силовиками на початку травня, а згодом суд його відправив під арешт.

"Ніби він десь знайшов телефон судді, яка відправила його до колонії. Загалом він подзвонив їй і почав погрожувати. Ось за це його затримали та заарештували. Зараз він перебуває у СІЗО №1", — розповів співрозмовник джерела.

У Слідчому комітеті підтвердили затримання Мелконяна. Вони вказали, що чоловік погрожував насильницькими діями судді за допомогою СМС. Крім того, за версією СК, Мелконян погрожував вбивством співробітнику одного зі слідчих ізоляторів Волгограда, супроводжуючи свої загрози "спробою застосування насильства, яке було припинено". Також повідомлення з погрозами Мелконян надсилав своїм неповнолітнім доньці та дружині.

Дії окупантів після повернення з війни в Росію: що відомо

У квітні "вагнерівець" після повернення з зони бойових дій до Москви жорстко побив пенсіонерку та намагався спалити її квартиру. У жінки діагностували перелом носа та ще кілька травм.

У селі Новий Бурець жителі скаржилися на бойовика з ПВК "Вагнера", який повернувся з війни в Україні у відпустку. Спочатку він тероризував місцевих жителів, а потім вбив жінку, яка здавала йому житло.

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