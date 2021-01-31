За цією ж статтею під домашнім арештом перебувають Олег Навальний, Любов Соболь, Олег Степанов, Марія Альохіна та Анастасія Васильєва.

У Москві за новою справою затримали прес-секретаря російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш.

Читайте такожВлада Москви готується до акцій на підтримку Навального: у центрі зачинять магазини і кафеПро це повідомила її адвокат Вероніка Полякова в Twitter.

"Кіру Ярмиш затримують за ст. 91 КПК прямо в спецприймальнику. Статус підозрюваної за ч.1 ст. 236 КК", - уточнила адвокат.

Йдеться про порушення санітарно-епідеміологічних норм на мітингу 23 січня. За цією ж статтею під домашнім арештом перебувають Олег Навальний, Любов Соболь, Олег Степанов, Марія Альохіна та Анастасія Васильєва.

Термін попереднього арешту її підзахисної закінчувався о 23:00. Ярмиш була затримана за півгодини до цього.

Акції на підтримку Навального: деталі

Прихильники російського опозиційного політика Олексія Навального запланували в неділю 31 січня провести акції на центральних площах 53 російських міст. Початок мітингів о 12:00.

У Москві прихильники опозиціонера планують зібратися на старій площі, а також на Луб'янській площі, де розташована штаб-квартира ФСБ.

23 січня в російських містах пройшли перші після повернення Навального в РФ акції протесту. Найбільші акції проходили у Петербурзі та Москві. Там, за різними оцінками, зібралося до 40 тис. осіб. Щоб перешкодити протестам, на вулиці вивели ОМОН і Росгвардію, підтягнули бронетехніку і навіть блокували зв'язок. У містах жорстоко затримували людей, застосовуючи до них силу.

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Автор: УНІАН