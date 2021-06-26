Охоронець собору помітив жартівника вже на даху і натиснув тривожну кнопку, після чого порушника затримали.

Троє молодих людей проникли на територію Свято-Одигітріївського кафедрального собору в Улан-Уде (столиця Республіки Бурятія, РФ) минулої ночі.

Один з порушників забрався на дах і там же сходив в туалет. Його друзі знімали все це на камеру і виклали відео в соцмережі, повідомляє Telegram-канал Baza.

Охоронець побачив хуліганів і викликав правоохоронців. Молодих людей затримали.

В результаті молоді люди були затримані. Вранці на місці події працювали співробітники ФСБ і СК РФ.

У правоохоронних органах поки не коментували ситуацію.

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Автор: Вікторія Гордієнко