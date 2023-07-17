Російський бюджет несподівано отримав ще одну велику статтю витрат після заколоту вагнерівців.

Швидкоплинний заколот Євгена Пригожина не тільки похитнув авторитет Кремля, а й завдав Росії великих збитків у сфері фінансів. Про це пише видання Bloomberg, що спеціалізується на економічних новинах.

Автори публікації зазначають, що витрати від заколоту "вагнерівців" не обмежуються вартістю тих ресурсів, які були витрачені на бойову підготовку найманців та облаштування польових таборів для них в окупованій частині України.

Тепер Кремлю доведеться витрачатися на додаткове військове прикриття Москви, що може обійтися російському уряду в додаткові 5% до видаткової частини бюджету – тобто ще 1,3 трлн рублів (14 млрд доларів) в цьому році.

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Ці витрати для Кремля будуть дуже недоречні, оскільки Володимир Путін планує переобратися в наступному році на новий строк. За оцінкою Bloomberg, в минулому Кремль перед виборами завжди піднімав зарплати в держсекторі, що призводило до загального зростання зарплат в країні приблизно на 12%.

Цього року за кілька місяців до заколоту Путін вже оголосив про підвищення мінімальної заробітної плати на 18,5% з 2024 року. Це вплине на майже 5 мільйонів людей у Росії. Експерти відзначають, що цим справа, звичайно, не обмежиться, і Кремль почне смітити грошима і за іншими соціальними статтями витрат.

"Заколот посилить фінансовий стрес і зірве спроби уряду стабілізувати бюджетний баланс. Державний фонд заробітної плати також зросте, щоб зберегти підтримку основних виборців на шляху до виборів", – вважає російський економіст Олександр Ісаков.

Bloomberg констатує, що знайти на все це гроші буде непросто, оскільки західні санкції скорочують доходи Росії від експорту енергоресурсів.

На цьому тлі міністр фінансів РФ Антон Силуанов вже виступив з пропозицією про повсюдне скорочення витрат на 10% в бюджеті наступного року за всіма так званими незахищеними статтями – все крім зарплат і комунальних витрат.

Вибори президента РФ - що відомо

Чергові вибори президента в Росії мають відбутися 17 березня 2024 року. У 2020 році в Росії переписали Конституцію, щоб Путін, який перебуває при владі з 1999 року, міг знову балотуватися – вже вп'яте в цілому і втретє поспіль.

У березні цього року в Кремлі відбулася нарада "внутрішньополітичного блоку", на якому обговорювалася підготовка до цих виборів. Путін хоче, щоб цього разу за нього "проголосували" ще більше людей, ніж це було на попередніх виборах 2018 року.

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