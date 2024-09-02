У Бєлгородській області російський загарбник напав на компанію, яка слухала пісню Вєрки Сердючки "Гуляночка".

Як повідомляє 9 канал, інцидент стався на базі відпочинку "Шоколад" у місті Старий Оскол. Кілька сімейних пар із дітьми увімкнули пісню Андрія Данилка, однак це не сподобалося учасникам війни проти України, які відзначали весілля неподалік.

Російський загарбник "зробив зауваження" відпочивальникам, але вони проігнорували його. Тоді він дістав ніж. На місце викликали чотири наряди поліції, вони затримали і нападника, і його дружину. За даними журналістів, вона також служить у російській армії.

У компанії, яка слухала пісню Вєрки Сердючки, сказали, що їм подобається пісня "Гуляночка", тому ніхто не може заборонити їм її слухати.

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