Голоси за кадром коментують, що це може бути літак, що падає та горить у повітрі.

У небі над російським Енгельсом помітили неопізнаний літальний об'єкт.

Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, новости", місцеві мешканці повідомляють про НЛО, яке видно з кількох районів міста.

На кадрах видно, що в небі летить невідомий об'єкт, залишаючи полум'яний слід за собою. Голоси за кадром коментують, що це може бути літак, що падає та горить у повітрі.

Офіційна влада міста поки не коментувала інформацію.

Останні новини з Енгельса

Нагадаємо, що в Енгельсі розташовано військовий аеродром окупантів. У вересні супутник компанії Planet Labs зафіксував на аеродромі "Енгельс" в Саратовській області РФ намальовані стратегічні бомбардувальники Ту-95.

В "ВЧК-ОГПУ" припустили, що росіяни малюють літаки і накривають їх шинами, бо аеродроми погано захищені комплексами протиповітряної оборони.

Крім цього, в Defence Express звернули увагу, що окупанти неправильно намалювали власні літаки. Один з малюнків виявився "гібридом Ту-95 та Іл-76".

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