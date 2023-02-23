Через бурхливу реакцію на такий подарунок, влада видалила хвалебний допис в соцмережах.

Адміністрація Владивостока (Примор'я, РФ) подарувала дружинам ліквідованих в Україні російських військових продуктові набори.

Як пише The Insider, в адміністрації уточнили, що вручення подарунків відбувалося спільно з компанією "Ратимир", яка позиціонує себе як "один з лідерів серед російських брендів м'ясної продукції на Далекому Сході". "Ратіміра" виготовляє ковбаси, сосиски, паштети, консерви та напівфабрикати.

Примітно, що спершу влада міста вирішила похвалитися роздачею наборів в Telegram-каналі адміністрації, а після того, як ЗМІ звернули на допис увагу, він був видалений.

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Подарунки для дружин і матерів російських окупантів

Сім'ї учасників розв'язаної Росією проти України кривавої загарбницької війни регулярно отримують безглузді подарунки від російської влади - дрова, сосиски, рушники.

Наприклад, на початку лютого родичкам знищених "днрівців" з Москви передали шуби, був знятий пропагандистський сюжет, де жінки дякували Росії від "чистого серця" за такий подарунок. Цікаво, що згодом одна з героїнь відео, Валя, заявила, що шубу у неї відібрали одразу після запису ролика. Обуренням вона поділилася в соцмережах, ніяк не відреагувавши на те, наскільки цинічний обмін загиблого чоловіка на верхній одяг. Жінка була незадоволена тільки фактом, що подарунок відібрали.

Раніше в Підмосков'ї родинам мобілізованих подарували по 10 кг картоплі та моркви, а в Якутії – туші оленів.

У Курській області Російської Федерації матерям загиблих окупантів вручали рушники та торт, а в Республіці Тива сім'ю ліквідованого в Україні "мобіка" підтримали дровами.

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