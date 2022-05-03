Він закликав молитися за те, щоб "священні рубежі" Росії залишалися неприступними, а росіянам вистачало "мудрості, сили та честі у разі потреби захищати священні рубежі вітчизни".

Московський патріарх Кирило (Володимир Гундяєв - УНІАН) відзначився цинічною проповіддю про "миролюбну Росію".

Низку брехливих заяв він зробив під час проповіді в Архангельському соборі Кремля на Радоницю, дев'ятий день після Великодня.

"Ми ні з ким не хочемо воювати, Росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивовижно, коли велика і могутня країна ні на кого не нападала, вона лише захищала свої межі", - заявив він.

Кирило додав, що церква просить похованих у Архангельському соборі святих молитися за те, щоб "священні рубежі" Росії залишалися неприступними, а росіянам вистачало "мудрості, сили та честі у разі потреби захищати священні рубежі вітчизни".

Як повідомляв УНІАН, народні депутати пропонують запровадити санкції проти керівника Російської православної церкви патріарха Кирила та ще трьох представників цієї церкви.

У парламенті зареєстрували відповідний проект постанови.

Вас також можуть зацікавити новини: