Він також заявив, що на Заході на Росію "з надією дивляться як на останній оплот".

Путінський патріарх РПЦ Кирило заявив, що сьогодні Росія одна утримує світові сили зла, рятуючи світ від пришестя антихриста. Таку заяву він зробив під час проповіді після освячення храму.

"Сьогодні багато людей, в тому числі на Заході, з великою увагою і надією дивляться на Росію як на останній оплот. Якщо говорити біблійною мовою, Росія стає утримуючою від тотального панування зла, тобто пришестя антихриста. І ми повинні усвідомлювати, що саме в цей час на церкву нашу покладена величезна духовна відповідальність і за народ свій, і за країну, та й за весь світ", – цитують його слова на сайті РПЦ.

Патріарх Кирил також зазначив, що РПЦ "здійснила великий історичний подвиг, зберігши віру для народу".

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Заяви Патріарха Кирила

У квітні 2023 року керівник РПЦ заявив, що російські окупанти в Україні воюють "за майбутнє" Росії. Водночас ворожнечу між росіянами він назвав рівносильною зраді Батьківщині.

Під час великодньої промови він відзначився черговою цинічною заявою. Кирило звернувся до "малоросів" (вочевидь, він говорив про українців – УНІАН), що живуть на "російській землі" і зажадав від них миру – тобто, капітуляції перед РФ. Не минулося і без заяв про "братні відносини".

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