Після тортур бойовик запитав у російського контрактника, чи є у нього претензії до ПВК "Вагнера", і поскаржився, що вони через нього всю ніч "працювали".

Найманці ПВК"Вагнера" катували російського солдата, який служив під Бахмутом, бо вважали, що він український розвідник, повідомляє видання Meduza.

Росіянин Тетраграмматон Заруяр Ар-Рахім розповів виданню, що був у складі групи військовослужбовців, які повинні були змінити "вагнерів" під Бахмутом.

Заруяр повідомив, що є інвалідом, і щоб поїхати на війну в Україну, змінив ім'я і зробив новий паспорт. Раніше він був Каміловим Олексієм Рахімовичем, а в серпні 2022-го став Тетраграмматоном Заруяр Ар-Рахімом. За його словами, щодо Тетраграмматона у медкомісії жодних даних не було.

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Росіянин пояснив, що захоплюється езотерикою, сповідує ведизм та інгліїзм, тому обрав собі саме це ім'я, бо Тетраграмматон — це невимовне ім'я Бога, в армії йому дали позивний "Грамофон".

Заруяр також додав, що пішов на війну, оскільки обіцяли платити 160 тисяч рублів, і в січні 2023 року підписав контракт з Міноборони РФ.

"Ну і хотілося подивитися, що це за збройні сили такі, які майже воювати розучилися. Я, як зрозумів, куди потрапив, мені плакати захотілося: коли я строкову служив, було, звичайно, по-іншому", - додав він.

Під Бахмут Заруяр потрапив у складі татарстанського батальйон "Алга" 72-ї бригади третього армійського корпусу, де служив командиром розвідвзводу.

Він повідомив, що взяв з собою на війну обереги: срібний восьмикінцевий хрестик, а також амулет із землею, зроблений з погона.

Заруяр розповів, що 8 квітня батальйон приїхав під Бахмут, щоб змінити ПВК "Вагнера". Найманець, якого він зустрів напередодні у перевалочному пункті, сказав, що 14 квітня у "музикантів закінчується контракт з Міноборони".

Увечері окупант побачив,що дорогою на Бахмут відбувається перекидання техніки, як він подумав, української. Дорогою у штаб він зайшов у землянку, щоб "познайомитися з хлопцями з ремонтної роти", які й переплутали його з українським шпигуном.

Заруяра запідозрили, оскільки паспорт він змінив лише рік тому, й у нього знайшли трофейний жетон бійця "Добровольчого українського корпусу".

За його словами, потім в землянку прийшов "вагнерівець", перевірив документи і по рації щось запросив, а йому кажуть: "Це якийсь пєтушара".

Заруяр повідомив, що пізніше під'їхали інші "вагнерівці", які надягнули йому на голову мішок, у "ластівку" заламали, закинули в автомобіль і кудись відвезли.

Окупант розповів, що "вагнерівці" возили його по підвалах, де били і допитували. В одному з підвалів його кололи ножем у праве око, а потім намазали очі якоюсь хімічною речовиною. В іншому підвалі намагалися лякати вогнем.

"Почали лити щось на верхівку, я весь промок — і відчуваю, що бензином пахне. Тут "вагнерівець" раз — і клацнув запальничкою. І ось так, поклацуючи, ставив запитання. "Що знаєш про спецпідрозділ "Кракен"?" Може, подумали, що я звідти. Роздягли, залишили в нижній білизні — і в холодний підвал", - додав він.

При цьому Заруяр зазначив, що "це все робили явно нелюди".

"Так мене цілу ніч із катівні у катівню возили на допити. Всього точки чотири було. Всі ці люди ніяк не представлялися. Жодних розмов, крім допиту, зі мною не вели. Один тільки, доки мене перевозив, запитав: "Ти живий?" Я кажу: "Живий". Він не знущався - тільки змусив йому гімн Росії заспівати: може, перевіряв, чи знаю я слова. Так я йому спочатку заспівав гімн СРСР, а потім вже російський. Поки їхали, він слухав", - розповів військовий.

За словами Заруяра, його так "ганяли", поки не помітили, що щось з очима, а потім перев'язали їх бинтом і знову посадили в підвал.

Росіянин повідомив, що останній "вагнерівець", який вів допит, запитав, чи є у нього претензії до ПВК "Вагнера", і поскаржився, що вони через нього всю ніч не спали - "працювали".

У підсумку це бойовик передав Заруяра військовій поліції, яка після перевірки відправила його у медзаклад. У солдата знайшли забій нирок, закриту травму правого плеча, хімічний опік очей, проте в лікарні його не лікували.

Зараз він перебуває у військовому госпіталі в Москві і скаржиться, що не хоче "в такій армії" воювати, а також на те, що досі не отримав бойові виплати.

Найманці ПВК "Вагнера" в Україні - що відомо

4 травня ватажок ПВК Євген Пригожин публічно поскаржитися на брак боєприпасів і колосальні втрати серед його бойовиків. Він вилаяв міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова. Свою емоційну промову Пригожин виголосив на тлі трупів десятків найманців.

5 травня Пригожин заявив, що його бойовики покинуть Бахмут 10 травня через катастрофічний брак снарядів. Згодом він заявив, що ПВК "Вагнера" в Бахмуті нібито замінять бойовики Рамзана Кадирова.

7 травня Пригожину пообіцяли надати необхідні боєприпаси.

Станом на лютий, як заявляли українські військовослужбовці, вони ліквідували близько 35 тис. "вагнерівців".

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