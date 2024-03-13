На борту літака перебували 7 членів екіпажу і 9 пасажирів (усі військовослужбовці).

Причиною аварії російського військового транспортного літака Іл-76 під Іваново названо технічну несправність двигуна. У службовій інформації силовиків, яка є в розпорядженні ВЧК-ОДПУ, наводиться хронологія подій аварії.

"12 березня о 12:34 годині з аеродрому "Північний" здійснив зліт військово-транспортний літак "Іл-76" № 551. Майже відразу після зльоту у машини сталося загоряння одного двигуна. Екіпаж судна ухвалив рішення про аварійну посадку", - ідеться в повідомленні.

Під час заходу на посадку об 11:44 годині в лісосмузі, розташованій за 1 км від с. Богородське Іванівського району, сталося падіння повітряного судна з подальшим загорянням авіаційного палива. Відкрите горіння склало площу близько 300 кв.м. На борту літака перебували 7 членів екіпажу і 9 пасажирів (усі військовослужбовці).

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Попередня причина аварії літака - несправність двигуна. Станом на 15:15 12 березня пошуково-рятувальною групою було виявлено тіла 16 загиблих.

Падіння Іл-76 під Іваново - деталі

12 березня внаслідок аварії військово-транспортного літака Іл-76 в Іванівській області РФ загинули оренбурзькі льотчики, повідомляє російська влада.

Крім того, повідомляють, що командиром Іл-76, який розбився, був 33-річний офіцер Махмуд Г., який "ще рік тому міг піти на пенсію, але залишився", зокрема щоб доправляти боєприпаси в зону бойових дій в Україні.

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