Поранення отримав 21-річний пасажир автомобіля.

В Курській області РФ окупанти розстріляли машину з цивільними. Одна людина поранена.

Як пише "База", "Ладу Пріору" розстріляли увечері 24 липня у районі села Мартинівка у Суджанському районі. У машині було двоє людей - 21-річний пасажир отримав поранення і був госпіталізований. Постраждалі розповіли, що стрілячі були одягнені у форму військовослужбовців.

"Ладу", з якої пролунали постріли, розшукали. Стрілків затримано. Вони є чинними військовослужбовцями ЗС РФ.

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За даними "Бази", "Ладу" з чотирма п'яними окупантами знайшли близько 6-ї ранку. Автівку із символом Z знайшли у районі урочища Кочегури. Військовослужбовців затримано та доставлено до відділу поліції Суджі.

Злочини окупантів у РФ

Нагадаємо, у РФ, у селі Анучино Приморського краю, колишній найманець ПВК "Вагнер", повернувшись із війни проти України, жорстоко вбив і спалив багатодітну матір. Зокрема, 33-річний чоловік задушив свою знайому і спалив автомобіль з її тілом, за що його засудили до семи років позбавлення волі.

Свої мотиви він пояснив особистим конфліктом з убитою. У ПВК "Вагнер" його завербували прямо з колонії, де він відбував термін у 10 років і 10 місяців колонії за розбій, знищення чужого майна і вбивство малолітньої чи іншої безпорадної особи з корисливих мотивів. Також він був раніше судимий за дрібні крадіжки.

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