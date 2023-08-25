Найвідоміше кладовище "вагнерівців" вирішили переробити так, щоб на ньому не було індивідуальних могил.

Після загибелі Євгена Пригожина у Росії вже почали зносити кладовища, на яких поховані найманці "Групи Вагнера", убиті в Україні.

Як пише "Самара Онлайн", на кладовищі в селі Ніколаєвка, де поховані кілька сотень "вагнерівців", і де Пригожин особисто відкривав пам'ятну стелу, знесли всі могили.

"Хрести і вінки зібрали в купу, працює техніка, могильні пагорби зрівняли з землею", — розповіли виданню місцеві жителі.

Як стверджується, кладовище планують оновити. Замість рядів індивідуальних могил із земляними горбками і хрестами над кожною з них, з'явиться рівний майданчик, залитий бетоном, з чорними пірамідками над кожним похованням.

Однак найманці, що вижили, явно не в курсі того, що відбувається, і вже записують обурливі відеоролики.

Кладовище "Групи Вагнера" в Ніколаєвці

Як раніше писав УНІАН, в Росії існує не менше семи масових поховань найманців "ПВК Вагнер", не рахуючи індивідуальних могил в рідних містах і селищах загиблих найманців. На таких групових кладовищах ховали тих, хто при вербуванні не повідомив контакти родичів, і тих, від кого родичі відмовилися.

Кладовище вагнерівців у Ніколаєвці налічує кілька сотень могил. У квітні це місце відвідав особисто Євген Пригожин і пообіцяв створити тут "Алею Слави" убитих найманців, щоб "нащадки століттями пам'ятали про їхні подвиги".

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