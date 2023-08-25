Спікер Кремля кудись зник близько місяця тому, але раптово "сплив" після смерті Пригожина, в організації якої багато хто підозрює Путіна.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков вперше за довгий час з'явився на публіці, щоб спростувати причетність Володимира Путіна до загибелі Євгена Пригожина. Відповідну заяву Пєсков зробив на брифінгу для російських ЗМІ, витяги з якого наводить ТАСС.

Так, за словами Пєскова, навколо авіакатастрофи в Тверській області зараз багато спекуляцій, в тому числі про причетність Володимира Путіна до того, що трапилося. "Все це брехня абсолютна", - заявив спікер Кремля, уточнивши, що Путін останнім часом не зустрічався з Пригожиним в Кремлі.

Також Пєсков зазначив, що для остаточного підтвердження загибелі Пригожина ще потрібно провести відповідні експертизи, в тому числі генетичну. Поки офіційних результатів немає.

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При цьому спікер Кремля висловив сумнів, що Путін приїде на похорон Пригожина, оскільки у президента РФ "насичений графік".

Відповідаючи на питання про майбутнє "ПВК Вагнер", Пєсков зазначив, що "такої структури не існує де-юре", але є група людей, про майбутнє яких він нічого не може сказати.

Загибель Пригожина - останні новини

Розвідка США підтвердила факт загибелі Євгена Пригожина в авіакатастрофі. В американській спецслужбі вважають, що це сталося в результаті вибуху бомби на борту літака. Він не був збитий ракетою класу "земля-повітря". Таку версію в розвідці США назвали "неможливою".

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) висловив сумнів, що Пригожин був убитий за наказом Володимира Путіна. За його словами, ймовірність цього "мізерна". Гіркін вважає, що Пригожина вбило керівництво російської армії.

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