Військово-політичний оглядач натякнув на близькість "Оленьї".

На півночі Росії виникли проблеми через "повітряну загрозу" - очевидці стверджують, що в небі над однією з областей країни-агресора кілька днів курсують українські БПЛА.

Як пише "Астра", Мурманська область уже четвертий день зазнає атаки безпілотників. Зокрема, за словами колишньої координаторки Штабу опозиційного політика Олексія Навального в регіоні Віолетти Грудіної, відповідну інформацію їй передали очевидці.

На відео, яке оприлюднила Грудіна, зображено, як стверджується, український БПЛА в районі "закритого" військового селища Високий.

"З Півдня летів. Спочатку на висоті 1300 м, потім знизився до 900 м і був втрачений. Чекали прибуття через 15-20 хв, евакуювали підприємства", - написала вона.

За даними Грудіної, через атаку БПЛА проводили евакуацію співробітників низки підприємств, зокрема заводу АНОФ-3 і "східного рудника".

Водночас ТАСС заявив, що в аеропортах Мурманська та Апатит введено обмеження на використання повітряного простору. Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс попередив про "повітряну загрозу" - застосування безпілотників.

"Усі необхідні заходи щодо підвищення безпеки вжито", - стверджує чиновник.

Як зазначає "Медуза", відстань від Мурманська на Кольському півострові до кордону з Україною становить близько 2000 кілометрів. У 2023 році на північ перебазували російську дальню авіацію, причина - значна відстань від цієї бази до держкордону.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко опублікував те саме відео у своєму ТГ-каналі та натякнув, що "під прицілом" міг опинитися військовий аеродром дальньої авіації "Оленья". Цей об'єкт, звідки часто злітають літаки РФ для нанесення ударів по Україні, розташований на Кольському півострові за 92 км на південь від Мурманська.

"Як настрій, Олені... Кхм... Як настрій, Оленья", - написав Коваленко.

Удари по російських об'єктах

Генштаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 21 серпня Сили оборони завдали удару по позиції російського ЗРК С-300 біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ. На думку аналітиків, ЗСУ атакували ЗРК С-300, за 160 км від лінії фронту, ракетою "Нептун".

Як пише Defence Express, у формулюванні повідомлення Генштабу ЗСУ про цей удар є прямий натяк на те, який засіб було використано. Зокрема, зазначено, що удар завдавався підрозділами Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. А єдина відома зброя в розпорядженні ВМСУ з такою дальністю - ракета "Нептун", яку вже використовували для ураження російських ЗРК в окупованому Криму 2023 року.

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