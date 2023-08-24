Силовики шукають інформацію про підготовку до нового бунту.

На наступний день після аварії літака ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина російські поліцейські почали зв'язуватися з родичами "вагнерівців", щоб дізнатися інформацію про можливий заколот після загибелі керівництва приватної військової компанії, пише Telegram-канал Baza.

Рідні найманців з Підмосков'я і Владивостока повідомили, що частини з них дзвонили телефоном, до інших прийшли додому. Контакти у співробітників МВС залишилися після червневого походу "вагнерівців" на Москву, тоді правоохоронці також ходили на обхід і спілкувалися з близькими деяких найманців.

Поліцейські цікавляться, чи не збирається хтось брати участь у заколоті після загибелі Євгена Пригожина. Серед родичів "вагнерівців", за інформацією Baza, про такі плани поки ніхто нічого не чув.

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Вагнерівці після смерті Пригожина - що потрібно знати

Літак ватажка ПВК "Вагнера" Євген Пригожина зазнав аварії в Тверській області 23 серпня, всі 10 осіб, що перебували на борту, включаючи Пригожина і засновника ПВК Дмитра "Вагнера" Уткіна, загинули.

ЗМІ стало відомо, що в ПВК "Вагнер" існує давно розроблений затверджений механізм дій на випадок смерті Пригожина або Уткіна. Джерело відмовилося уточнювати, що саме цей механізм передбачає, але він окремо зазначив, що це в будь-якому випадку буде дуже погана новина.

Центр національного опору повідомляє, що на території Білорусі починається активний рух "вагнерівців" на тлі ймовірної смерті терориста Пригожина. Повідомлялося, що нібито його соратники формують колони для виїзду з таборів. Як пише "Беларускі Гаюн", станом на ранок 24 серпня виведення сил найманців з їх головної бази в Білорусі - табору в селі мета Осиповицького району - не фіксують.

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