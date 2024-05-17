За його словами, жителі обстрілюваних районів мають "прозріти" і почати активно молитися, здійснювати хресні ходи, щоб "Господь помилував їхні міста".

Протоієрей, ведучий пропагандистського каналу "Царьград" Андрій Ткачов звинуватив бєлгородців у тому, що вони недостатньо моляться під час обстрілів.

Він сказав, що обстріли Бєлгорода не припиняються тому, що у бєлгородців недостатньо "ажіотажу молитовного Іоасафу".

У відео, яке Ткачов опублікував, він розмірковує про обстріли Бєлгорода. За його словами, жителі обстрілюваних районів повинні "прозріти" і почати активно молитися, здійснювати хресні ходи, щоб "Господь помилував їхні міста".

"Хочеш допомогти бєлгородцям - візьми почитати Іоасафу акафіст. А коли бомблять Бєлгород, щось я не почув - я питав, але не помітив - немає такого ажіотажу молитовного навколо Іосафа Бєлгородського, тому що народ не знає його. Це найвеличніша людина. А бєлгородчани, за ідеєю, мали б давно прозріти і постійно здійснювати молебні співи, хресні ходи, псалтирні читання, колінопреклоніння. Хочеш допомогти бєлгородцям - візьми і почитай Акафіст Іосафу", - заявив він.

Інші заяви Ткачова

Андрій Ткачов веде програму "Святая правда" на пропагандистському каналі "Царьград". Також він записує ролики з проповідями для власного ютуб-каналу. У нього майже 1,8 мільйона підписників.

Ткачов народився у Львові, в Україні він був священиком Української православної церкви Московського патріархату. Після Євромайдану він переїхав до Росії. Зараз Ткачов живе в Москві і обіймає посаду настоятеля Храму Трійці Живоначальної в Хохлах.

Раніше він заявляв, що "статевозрілі коні" з "розширеними зіницями", які проводять ночі в нічних клубах, мають бути мобілізовані на фронт.

За його словами, військкомам потрібно здійснити рейд по нічних клубах у великих містах, причому "вистачить однієї Москви".

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