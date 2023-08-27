За його словами, воєнкомам потрібно здійснити рейд по нічних клубах у великих містах, причому "вистачить однієї Москви".

Протоієрей Російської Православної церкви Андрій Ткачов заявив, що "статевозрілі коні" з "розширеними зіницями", які проводять ночі в нічних клубах, повинні бути мобілізовані на фронт.

За його словами, воекомам потрібно зробити рейд по нічних клубах у великих містах, причому "вистачить однієї Москви".

"Грішити, коли твої однолітки рук, ніг позбавляються, - це взагалі свинство, - сказав священик. - Ось туди треба рейд один зробити. Я вас запевняю, це буде настільки оздоровлюючий ефект, що ми країну з часом не впізнаємо", - сказав він.

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РПЦ на службі у Путіна

Російська православна церква активно підтримує вторгнення російських військ в Україну і закликає росіян йти воювати. У квітні 2022 року в українській розвідці розповіли, що служителі РПЦ отримали "чіткі вказівки" від Кремля.

Андрій Ткачов радив окупантами не заряджати РСЗВ "Град" без молитви: "Кожну, значить, сигару засовуєш: Господи помилуй, Господи помилуй.А потім..., не тому що хочеться, а тому що треба".

Також з'явилося відео, де поп кричить, що " не може бути пощади сатаністам, який би образ вони не приймали - солдата, старенької чи дитини".

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