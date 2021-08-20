Сам росіянин називає себе художником-перверсіоністом від слова "збочення".

Росіянин зарився напівголим у землю, помістивши на животі сосну. Свій учинок він пояснив акцією "єднання з землею".

Фото у соцмережі опублікував сам чоловік.

51-річний Василій "харчується силою через корені свого дерева, яке невдовзі крізь нього проросте", написали російські ЗМІ.

Росіянин заявив, що почувається дуже добре.

"Нарешті гармонія світу знайшла вихід саме в цій точці", – сказав він, пояснивши, цією акцією нібито намагався показати "об’єднання" з природою.

Василій роздягнувся і ліг у викопану яму посеред міста, а на живіт поклав дерево.

Сам росіянин називає себе художником-перверсіоністом від слова "збочення", і заявив, що своє молодече бажання ґвалтувати та вбивати перетворив у "творчість".

Василій не приховує, що любить Путіна. Найбільше портретів він змалював саме з російського президента: "А Путін – це велике явище, надособистість. У СРСР Ленін годував багатьох художників, був нянькою для них. І другою такою людиною для мене став Путін. Він нагодував багатьох художників, я на ньому багато заробив, тому я його і зображаю".

Росіянин додав, що йому нецікаво критикувати владу.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Іван Бойко