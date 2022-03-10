"Ви не дали збутися мрії туриста".

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров, який відправив свої війська для знищення нашої країни, обурився через санкції Великобританії.

Відповідний допис з'явився в його Telegram-каналі.

"У мене була мрія. Я плекав цю мрію, підгодовував її оптимізмом, чекав з трепетом дня, коли вона здійсниться. І нічого нереального в моїй мрії не було - я хотів поїхати до Великобританії", - написав Кадиров і продовжив роздумами про те, де б він побував і що б робив у цій країні.

Він заявив, що влада Великобританії позбавила його можливості втілити цю мрію.

"Але на жаль так ах. Мабуть, не стануть ці мрії реальністю. Здавалося, мета близька, але позбавили мене цієї можливості Борис Джонсон і його команда. Даремно ви зі мною так. Що ж я далі робити-то буду? Як жити далі?", - додав він.

Чеченський лідер заявив, що його "загнали в кут" і пригрозив "страшним гнівом" і "неконтрольованою помстою".

"Не поводьтеся так негідно. Ви не дали здійснитися мрії туриста, який хотів просто приїхати і зануритися у світ Шекспіра і Шерлока Холмса", - продовжив він.

Нагадаємо, 27 лютого Кадиров також був обурений західними санкціями, введеними у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України.

Він закликав прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, очільницю МЗС Великобританії Ліз Трасс, очільницю Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен та інших відмовитися від своїх заяв про введення санкцій проти РФ.

"Термін даю до 31 лютого!", - писати він.

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