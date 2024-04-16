Увечері у вівторок, 16 квітня 2024 року, в Росії спалахнула пожежа на заводі "Авангард". Про це з посиланням на свої джерела повідомило російське видання "360".
Підприємство розташоване в Москві і займається виробництвом ракет для комплексів С-300 і С-400. Зазначається, що пожежа площею 50 кв. м. сталася в цеху №12 машинобудівного заводу "Авангард".
Відомо, що повідомлення про загоряння надійшло до екстрених служб близько 17:00 за місцевим часом. Уже о 17:42 вогонь вдалося локалізувати. У російському МНС ситуацію поки що не коментували.
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Раніше в Росії підпалили музей, присвячений війні проти України. Експозицію, яку російські окупанти присвятили війні проти України, підпалили в Саратові.
Тим часом російські заводи поспішають закуповувати засоби захисту від дронів на тлі атак українських безпілотників. За даними одного з місцевих електронних закупівельних майданчиків Tenderpro, близько третини всіх тендерів на поставку систем захисту від БПЛА були проведені підприємствами нафтогазової галузі.
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