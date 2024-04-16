"Авангард" – основний постачальник ракет для комплексів С-300 і С-400.

Увечері у вівторок, 16 квітня 2024 року, в Росії спалахнула пожежа на заводі "Авангард". Про це з посиланням на свої джерела повідомило російське видання "360".

Підприємство розташоване в Москві і займається виробництвом ракет для комплексів С-300 і С-400. Зазначається, що пожежа площею 50 кв. м. сталася в цеху №12 машинобудівного заводу "Авангард".

Відомо, що повідомлення про загоряння надійшло до екстрених служб близько 17:00 за місцевим часом. Уже о 17:42 вогонь вдалося локалізувати. У російському МНС ситуацію поки що не коментували.

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