"Велика вода" накрила Курганську і Томську області РФ.

Повінь у Росії дісталася до Томської області. Так, рівень води в річці Томь за добу суттєво зріс. При цьому затопило дороги і кілька десятків будинків у селах під обласним центром, підйом рівня води найближчими днями продовжиться, попередила місцева влада.

Сам Томськ наразі "стоїть". Водночас у Курганській області через повінь змило два мости на річці Тобол. Влада закликає населення до евакуації.

Тим часом у Курганській області РФ через повінь змило два мости на річці Тобол. Як повідомив місцевий губернатор Вадим Шумков, один із мостів змило в селі Темлякове, його несе течією до Кургану. Другий — у селі Лаптєва. Поки кріплення тримають його біля берега, його намагаються закріпити додатково, щоб його не віднесло остаточно, оскільки це єдина переправа на інший берег.

"Земляки, йдіть із підтоплюваних територій негайно. Насамперед ідеться про правобережну і лівобережну частини міста на позначках нижче 9-11 метрів. Збирайте родичів, документи і цінні речі та залишайте свої будинки негайно до настання темряви. УВС спільно з хлопцями зі спортивних клубів проводиться патрулювання цих територій, щоб уникнути мародерства", - повідомив Шумков.

Між тим із затоплених територій в місті Оренбург евакуювали понад 1700 людей. Затопленими залишаються 10 656 присадибних ділянок і 5503 домоволодіння, 55 з яких багатоквартирні будинки.

Повінь в РФ - що відомо

Днями у 500-тисячному місту Оренбург (РФ) оголосили масову евакуацію на тлі погіршення ситуації з повінню. Рівень води в річці Урал піднявся на 40 см і сягнув небезпечної позначки в 1143 см.

Також УНІАН повідомляв, що повінь у Росії набирає оборотів. "Велика вода" дісталася вже до Західного Сибіру, підтопивши ще три області.

5 квітня в російському Орську прорвало дамбу. Місцева влада почала екстрену евакуацію населення. У компанії, відповідальній за будівництво дамби, на яку витратили мільярд рублів, звинуватили у всьому гризунів.

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