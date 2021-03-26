Чоловік був у кисневій масці, запалив цигарку та почав курити, як раптом пролунав хлопок, та почалася пожежа.

У Росії в Псковській міській лікарні №2 сталася курйозна пожежа: 70-річний пацієнт у кисневій масці закурив прямо в палаті та сильно обгорів.

Читайте такожРосіянин у розпалі зварювання облив бензином та підпалив дружину (фото)Про це пише Telegram-канал Baza.

«Чоловік лежав у палаті пульмонології з ураженням легенів і, мабуть, вирішив добити свій орган: будучи у кисневій масці, він запалив цигарку та почав курити. Через це прямо біля його обличчя стався хлопок. У відділенні почалася пожежа», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що медсестри евакуювали пацієнтів прямо на руках.

«Крім курця, який отримав множинні опіки та зараз знаходиться в реанімації, постраждала одна жінка – вона надихалася димом», – йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц