Раніше сьогодні в околицях Москви вже був інцидент з безпілотником.

У Підмосков'ї вже другий за добу серйозний інцидент. Після ранкового нальоту безпілотників тепер у регіоні вирує масштабна пожежа.

"Горить фабрика спортивних виробів "Леко". Площа пожежі становить 500 квадратних метрів. Інформації про постраждалих немає. Причини пожежі уточнюються", - повідомляє ASTRA.

МНС Росії теж повідомляє про пожежу, але заявляє про вдвічі більшу площу вогню – тисяча квадратних метрів. Гасити вогонь направили 68 осіб та 14 одиниць техніки.

"Атака безпілотника" на Москву 6 серпня

Раніше сьогодні в московському аеропорту "Внуково" були відкладені посадки і злети всіх рейсів через невпізнаний безпілотник, помічений в Московській області. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російській ППО вдалося збити цей дрон.

Хоча російська влада встигла відзвітувати, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, дуже швидко з'ясувалося, що це не так. Уламки збитого дрона травмували літнього чоловіка та завдали певної шкоди наземним будівлям у місті Подольськ.

За традицією в атаці звинуватили Україну. Російські ЗМІ встигли повідомити, що інцидент влаштував саме український безпілотник.

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