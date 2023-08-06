Російська влада ввела план "Ковер", що передбачає припинення злетів і посадок комерційних рейсів.

У московському аеропорту "Внуково" через чергову атаку дронів ввели план "Ковер", що передбачає затримку прибуття і відправки всіх рейсів. Як пише "База", було затримано близько 25 рейсів на виліт і на приліт.

Видання пояснює, що план "Ковер" вводиться в тих випадках, коли в повітряному просторі виявлено невідомі об'єкти.

Трохи пізніше мер Москви Сергій Собянін уточнив, що поруч з російською столицею був помічений невпізнаний безпілотник.

"Сьогодні в районі 11 години була спроба прориву на Москву безпілотника. На підльоті силами ППО був знищений", - написав він у своєму Телеграм.

ТАСС з посиланням на російських військових стверджує, що безпілотник збили на території Подільського району Московської області, тобто на південних околицях Москви. Стверджується, що постраждалих і руйнувань немає. Роботу аеропорту відновили.

Однак "База" стверджує, що збитки все ж таки є.

"Уламки від збитого над Подільським безпілотника впали на дитячий майданчик на Садовій вулиці у селищі Сільгосптехніка. Внаслідок вибуху в сусідніх будинках вибило вікна", - йдеться у повідомленні.

Також російські пабліки публікують відео, як стверджується прольоту беспілотника "UJ-22 Airborne української UKRJET" над підмосковним містом Чехов.

Атаки безпілотників на Москву - останні новини

В останні місяці російську столицю регулярно атакують невідомі безпілотники. Хоча російська влада стверджує, що всі БПЛА вдається успішно збивати, на ділі вони все одно завдають певної шкоди.

Так, в ніч на 30 липня безпілотник врізався у висотку бізнес-кварталу "Москва-Сіті". Удар припав точно по одному з офісних приміщень Міністерства цифрового розвитку РФ. Через два дні атака повторилася. І знову безпілотник врізався в одну з висоток "Москва-Сіті".

Після серії таких атак авіакомпанія "Туркменістан" заявила про призупинення всіх своїх рейсів до російської столиці. Тепер з Ашхабада літаки будуть літати в Казань замість Москви.

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