'PR-операція на крові': в Кремлі цинічно виправдались за удар по 'Охматдиту'

У Кремлі "видали" чергову цинічну заяву щодо удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.
Як заявив російським пропагандистам прессекретар правителя РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, історія з дитячою лікарнею у Києві - "це єзуїтська PR-операція на крові".
"Очевидно, що неналежним чином застосовано ракету ППО. Цю трагедію Київ використовує для створення фону для участі Зеленського в саміті НАТО", - заявив Пєсков.
Удар по "Охматдиту" - останні новини
Як писав УНІАН, окупанти 8 липня завдали масованого удару по Україні, випустивши 38 ракет. Повітряним силам вдалося знищити 30 із них, однак одна із ракет була запрограмована на удар по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві.
За даними МВС, внаслідок атаки на лікарню загинули 2 людини, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.
Згодом у ЄС заявили, що удар по "Охматдиту" може розслідуватися як воєнний злочин РФ. Там наголосили, що керівництво Росії, усі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності.