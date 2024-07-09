'PR-операція на крові': в Кремлі цинічно виправдались за удар по 'Охматдиту'

Пєсков стверджує, що Росія нібито не здійснювала цілеспрямованого удару по дитячій лікарні.

У Кремлі "видали" чергову цинічну заяву щодо удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Як заявив російським пропагандистам прессекретар правителя РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, історія з дитячою лікарнею у Києві - "це єзуїтська PR-операція на крові".

"Очевидно, що неналежним чином застосовано ракету ППО. Цю трагедію Київ використовує для створення фону для участі Зеленського в саміті НАТО", - заявив Пєсков.

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Удар по "Охматдиту" - останні новини

Як писав УНІАН, окупанти 8 липня завдали масованого удару по Україні, випустивши 38 ракет. Повітряним силам вдалося знищити 30 із них, однак одна із ракет була запрограмована на удар по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві.

За даними МВС, внаслідок атаки на лікарню загинули 2 людини, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

Згодом у ЄС заявили, що удар по "Охматдиту" може розслідуватися як воєнний злочин РФ. Там наголосили, що керівництво Росії, усі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності.

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