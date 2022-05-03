Співробітники нарікають на вкрай низьку оплату праці, при тому що протягом значного часу індексація взагалі не проводилась.

Працівники військово-промислового комплексу країни-окупанта скаржаться на низьку зарплату та масові звільнення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Українська розвідка опублікувала лист профспілкової організації цивільного персоналу ЗС РФ по Сибірському регіону до голови уряду Михайла Мішустіна.

"Співробітники нарікають на вкрай низьку оплату праці, при тому що протягом значного часу індексація взагалі не проводилась. Автори листа стверджують, що "процес зниження укомплектованості військових частин та установ цивільним персоналом має стійкий характер". Через це відбувається масове звільнення кваліфікованих співробітників", - зазначає розвідка.

Як відомо, це вже не перше звернення профспілок РФ щодо негативних наслідків міжнародних санкцій для російського ВПК.

Як зауважує розвідка, профспілка гаряче підтримує російське вторгнення в Україну, влаштовуючи пропагандистські заходи, але не вбачає взаємозв’язку між введеними санкціями через війну та неспроможністю бюджету окупантів фінансувати їхню роботу.

Як повідомляв УНІАН, в окупованій російськими військами Каховці кремлівський гауляйтер Павло Філіпчук оголосив комунальникам про скорочення розміру зарплатні. За його словами, "Росія більше платити не може".

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