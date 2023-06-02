Відзначається, що Кадиров свідомо дистанціюється від Пригожина, тому що йому не вигідний крах нинішньої системи в Росії.

"Кадирівці" накинулися на ватажка ПВК"Вагнер" Євгенія Пригожина з критикою і погрозами. Кремль може використовувати кишенькову армію глави Чечні Рамзана Кадирова для дискредитації головного "вагнерівця".

"Нападки чеченців на особу Пригожина можуть бути частиною зусиль Кремля з дискредитації і підриву позицій Пригожина в міру того, як його війська йдуть з лінії фронту. Атаки, зокрема, відбулися 1 червня, в день, коли Пригожин заявив, що Вагнер піде з передової, і в день його дня народження", - йдеться у повідомленні аналітиків Інституту вивчення війни.

При цьому зазначено, що Пригожин раніше скаржився, що російські державні ЗМІ забороняють згадувати про ПВК "Вагнера". Експерти вважають, що Пригожин може опинитися в більш вразливому становищі, ніж коли Кремль покладався на свої сили для захоплення Бахмута, і, ймовірно, намагається залишатися актуальним в інформаційному просторі, проводячи прес-конференції по всій Росії.

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Водночас бойовик Ігор Гіркін припустив, що Кадиров, ймовірно, прорахував цінність збереження Пригожина в якості союзника, і прийшов до висновку, що він не може запропонувати йому будь-яких значних переваг. Гіркін також припустив, що Кадиров не зацікавлений в повному краху нинішньої військово-політичної системи, яка вигідна йому і його армії, і тому дистанціюється від атакуючого її Пригожина.

Конфлікт Пригожина і "Ахмата" - що відомо

Депутат Держдми РФ від Чечні Адам Делімханов наїхав на ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Він залагодити розбіжності віч-на-віч.

Конфлікт спалахнув через заяви головного "вагнерівця" про діяльність "Ахмата". За словами "правої руки" Кадирова, нібито його бойовики виконують завдання, поставлені Верховним Головнокомандувачем. При цьому він звинуватив Пригожина у великих втратах під час боїв за Бахмут. Після лідер терористичної ПВК виправдався.

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