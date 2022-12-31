В опублікованому відео Пригожин, перебуваючи в якомусь приміщенні, тисне руки своїм найманцям і нарікає, що з ними вже немає одного "бійця".

Ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин відправився на Донбас зустрічати зі своїми найманцями Новий рік, пише пропагандистська помийка РИА Новости.

Спілкуючись з пропагандистами в бункері, Пригожин заявив, що хоче провести цей день "зі своїми хлопцями".

"Тут цікавіше, ніж в Пітері?" - перепитав у нього співробітник федерального ЗМІ. На що Пригожин відповів: "Звичайно, цікавіше. Тут все по-справжньому. Коли хлопці сюди приїжджають, тут все по-справжньому".

Відео дня

В опублікованому пропагандистами відео Пригожин, перебуваючи в якомусь приміщенні, тисне руки своїм найманцям і нарікає, що з ними вже немає одного "бійця".

Полювання на російських чиновників на Донбасі - що відомо

Напередодні The New York Times писав, що Україна готувала операцію з ліквідації начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, коли той приїжджав на Донбас. Але Герасимов встиг втекти, а в результаті штурму позицій генерала було вбито десятки російських військових.

Після цього російські чиновники нібито скоротили поїздки на Донбас.

Водночас міністр оборони Сергій Шойгу робить видимість таких візитів, знімаючи пропагандистські ролики не на передовій, а в прикордонних районах.

Нещодавно під обстріл потрапив колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін. Уламки снаряда застрягли в тілі кремлівського посіпаки, коли він святкував свій день народження в одному з готелів окупованого Донецька.

Також українська розвідка оголошувала винагороду за здачу в полон російського терориста Ігоря Гіркіна, який восени нібито відправився тренувати мобілізованих на Донбас.

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