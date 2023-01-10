Зазначається, що генерала просто закриють у штабі.

Генерал-полковник Олександр Лапін, який пропустив контрнаступ ЗСУ в Харківській області, але отримав підвищення, займатиметься мобілізацією "гарматного м'яса" для війни з Україною. До кола його відповідальності також увійдуть питання територіальної оборони.

"Це дуже серйозно. Велика посада. Це планування, в першу чергу, застосування Сухопутних військ. Це величезна робота, пов'язана з мобілізаційними питаннями, з територіальною обороною. Це планування підготовки військових округів", - заявив колишній головнокомандувач сухопутними військами, генерал армії РФ Володимир Болдирєв у коментарі російському пропагандистському ЗМІ.

При цьому він вважає, що Лапін впорається з покладеною на нього відповідальністю завдяки його підготовці.

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Водночас полковник запасу та військовий оглядач Геннадій Альохін заявив, що нова посада Лапіна одна з ключових в армії РФ і передбачає штабну роботу.

"Це мозковий центр Головкомату Сухопутних військ. Це все управління, відділи, це де люди повинні думати головою. Вони плани розробляють, карти малюють", - пояснив Альохін.

Призначення Лапіна - що відомо

59-річний генерал-полковник армії РФ Алексндр Лапін керував атаками росіян в Сирії. Влітку 2022 року він займався захопленням територій в Донецькій області України.

Спочатку його похвалили за захоплення Лисичанська в Донецькій області, але на цьому його успіхи закінчилися. Він успішно повернув місто Лиман під контроль ЗСУ, через що Лапіна розніс Рамзан Кадиров. Глава Чечні закликав російського генерала "змивати кров".

10 січня стало відомо, що Лапіна призначили начальником Головного штабу Сухопутних військ Збройних сил РФ.

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