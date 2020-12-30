Суд зможе визнати мітингом кілька одиночних пікетів, об’єднаних одним гаслом.

Російський президент Володимир Путін підписав закон, що передбачає посилення правил щодо проведення акцій протесту в країні.

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Відповідний документ опублікували на офіційному порталі правової інформації.

Відтепер росіянам не дозволятимуть проведення мітингів й пікетів біля будівель екстрених служб. При цьому журналістам забороняється брати участь у безпосередній участі.

На публічному заході співробітник ЗМІ повинен мати ознаку представника редакції.

Законом також передбачається продовження триденного терміну розгляду повідомлення про проведення мітингів, якщо третій день потрапляє на вихідний або святковий день.

Суд також зможе визнати мітингом кілька одиночних пікетів, об’єднаних одним гаслом.

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Автор: УНІАН