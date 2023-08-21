За його словами, людей з нічних клубів вивозили на лінію фронту.

Російський пропагандист Олександр Сладков розповів, як Росія використовувала окуповані території України в якості полігону, щоб втілювати в життя "все те, про що думаємо, а зробити не можемо".

"У "Донецькій Народній Республіці", особливо на зорі її народження, там же застосовували все те, про що ми говоримо, але не можемо втілити в життя. Ну, рутина, законність, консервативність наша, нерішучість. Припустимо, комендантська година: якщо ти попадався, та хоч ти Папа Римський, все одно підеш на підвал. Був жорсткий порядок, зараз, звичайно, там вже послаблення... У нас, на жаль, потрібно дотримати інструкцію, директиву, указ", - заявив він.

Сладков розповів, що "ополченців виховували", відправляючи їх у підвал. "Не дай Бог хтось п'яним попадався - на підвал. А туди приходили представники з різних загонів і вибирали собі "роботів" - алкаша або хлопця, який випив, забирали десь мити, щось чистити", - сказав окупант.

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Крім того, загарбники проводили рейди в нічних клубах. "Приходили, забирали і відвозили на лінію фронту. І ось ці гламурні хлопчики, ці дівчатка в коротких спідничках на шпильках, їх вивантажували на лінії фронту, і вони пішки йшли назад в Донецьк самі", - сказав Сладков, назвавши це "виховним процесом".

"Залетчиків" на фронті, за його словами, відправляли рити окопи на передовій. "Так що "ДНР" була свого часу таким полігоном нормативним і практичним, для того, щоб прикидати в життя все те, про що ми думаємо, а зробити не можемо", - додав пропагандист.

Що відомо про Сладкова

Російський репортер, пропагандист і спеціальний кореспондент програми "Известия" ВГТРК є старшим лейтенантом запасу.

Він внесений в базу Миротворець за пропаганду російського нацизму і фашизму, підтримку війни і співучасть у злочинах.

Сладков закликав Росію випустити по Україні "десятки важких ракет", щоб преварити Хрещатик "в дим і попіл".

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