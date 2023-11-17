За його словами, Путін точно переможе, якщо оголосить про свій намір балотуватися.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков видав дивну заяву про наступного президента РФ.

Під час інтерв'ю студентському інформаційному каналу "МГИМО 360" Пєскова запитали, яким має бути наступний президент РФ після Путіна.

"Таким самим. Або іншим, але таким самим", - відповів він.

Разом з тим, Пєсков зауважив, що Путін поки не оголошував про свій намір балотуватися на майбутніх виборах.

"Але я щиро хочу вірити, що він це зробить. Я не маю сумніву, що він переможе на виборах, не маю сумніву, що він далі буде нашим президентом. А там буде видно", - сказав Пєсков.

Вибори президента в РФ

Восьмі вибори президента Росії мають відбутися 17 березня 2024 року.

За даними Reuters, Путін вирішив балотуватися на новий 6-річний президентський термін, проте офіційного підтвердження цьому досі немає. Незважаючи на це, багато іноземних дипломатів та чиновників очікують, що він залишиться при владі на все життя.

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