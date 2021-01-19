Президент Росії Володимир Путін 19 січня, у свято Водохреща, пірнув в ополонку. Читайте такожУ Москві заарештували Зеленського за погрози Путіну (фото)
Поява глави РФ в трусах в тріскучий мороз "підірвала" мережу, його одразу висміяли за показуху. Відеозапис з купанням Путіна опублікований на сторінці в Twitter "Кремлівський пул РІА".
На відео видно, як російський президент у синіх трусах спускається в ополонку. Після цього він перехрестився і занурився у воду з головою три рази.
Путина. Підмосков'ї. -20 pic.twitter.com/aVZxokcQ05- Кремлівський пул РІА (@Kremlinpool_RIA) January 19, 2021
"Чому він у трусах Навального?", "Олексій Навальний упізнав свої труси на фотографіях водохресного купання Володимира Путіна", "Сплив всі три рази?", "Труси поверни!", "Ніяк дно не може намацати", "Сині труси Олексія Навального. Що б це значило?",- висміяли в мережі ролик з Путіним.
Зазначимо, один з ймовірних отруйників Навального, офіцер ФСБ Костянтин Кудрявцев розповів політику телефоном, що "Новачок" нібито був нанесений на його труси.
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