На відео видно, як російський президент у синіх трусах спускається в ополонку.

Президент Росії Володимир Путін 19 січня, у свято Водохреща, пірнув в ополонку. Читайте такожУ Москві заарештували Зеленського за погрози Путіну (фото)

Поява глави РФ в трусах в тріскучий мороз "підірвала" мережу, його одразу висміяли за показуху. Відеозапис з купанням Путіна опублікований на сторінці в Twitter "Кремлівський пул РІА".

На відео видно, як російський президент у синіх трусах спускається в ополонку. Після цього він перехрестився і занурився у воду з головою три рази.

"Чому він у трусах Навального?", "Олексій Навальний упізнав свої труси на фотографіях водохресного купання Володимира Путіна", "Сплив всі три рази?", "Труси поверни!", "Ніяк дно не може намацати", "Сині труси Олексія Навального. Що б це значило?",- висміяли в мережі ролик з Путіним.

Зазначимо, один з ймовірних отруйників Навального, офіцер ФСБ Костянтин Кудрявцев розповів політику телефоном, що "Новачок" нібито був нанесений на його труси.

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Автор: Ольга Робейко