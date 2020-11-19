У Санкт-Петербурзі на засіданні Ради муніципального освіти депутат Микита Юферєв зняв зі стіни та порвав портрет Путіна. На місце терміново прибули 5 поліцейських.
Про це Юферєв розповів у своєму Twitter.
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"Сьогодні чергове засідання Ради МО Смольнинське. Знову Адміністрація повісила портрет Путіна. При цьому портрет Пушкіна зник із залу засідань. Довелося вжити заходів депутатського реагування", - написав депутат, опублікувавши фото розірваного портрета Путіна.
За його словами, захищати портрет Путіна приїхали 5 співробітників поліції, які годину опитували свідків.
На подію відреагував і російський опозиціонер Олексій Навальний:
"Ненормальні депутати (злодії-єдинороси) викликали поліцію, сказавши "розірваний портрет верховного Головнокомандувача". Поліція приїхала - злочин-то небезпечний!" - прокоментувавши Навальний.
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