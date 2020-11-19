Захищати розірваний портрет "верховного головнокомандувача" приїхали відразу п'ять поліцейських.

У Санкт-Петербурзі на засіданні Ради муніципального освіти депутат Микита Юферєв зняв зі стіни та порвав портрет Путіна. На місце терміново прибули 5 поліцейських.

Про це Юферєв розповів у своєму Twitter.

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"Сьогодні чергове засідання Ради МО Смольнинське. Знову Адміністрація повісила портрет Путіна. При цьому портрет Пушкіна зник із залу засідань. Довелося вжити заходів депутатського реагування", - написав депутат, опублікувавши фото розірваного портрета Путіна.

За його словами, захищати портрет Путіна приїхали 5 співробітників поліції, які годину опитували свідків.

На подію відреагував і російський опозиціонер Олексій Навальний:

"Ненормальні депутати (злодії-єдинороси) викликали поліцію, сказавши "розірваний портрет верховного Головнокомандувача". Поліція приїхала - злочин-то небезпечний!" - прокоментувавши Навальний.

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Автор: Катерина Лиманська