Путін назвав спільною метою народу РФ "денацифікацію України".

Президент РФ Володимир Путін назвав українське місто Одесу "російським, але трохи єврейським".

Так Путін відповів угорському журналісту Габору Штиру, коли той сказав, що не буде на цей раз питати про Одесу (в жовтні минулого року на "Валдаї" Штир назвав Одесу "одним з улюблених міст на пострадянському просторі" і запитав у Путіна, коли йому краще туди приїхати - "наступного літа" або через рік).

Також Путін на засіданні дискусійного клубу "Валдай" заявив, що Росія перестане існувати, якщо не буде суверенною, а "денацифікацію" України - "спільною метою". Президент РФ також заявив, що благополуччя Європи в минулому нібито будувалося на невисокій ціні енергоносіїв з Росії.

"Європу і Росію об'єднує цивілізаційний код християнства, але РФ не буде нав'язуватися, коли Європа сама створює залізну завісу", - сказав Путін.

Атаки РФ на Одесу - деталі

В Одеській області під час останньої нічної атаки, яку російські окупанти здійснили територією України, було збито кілька іранських безпілотників-камікадзе.

25 вересня вночі російські військові завдали масований удар по Одесі ракетами і дронами. В результаті значних руйнувань зазнав морський пасажирський вокзал Одеського порту і розташований поруч готельний комплекс "Одеса".

Вас також можуть зацікавити новини: