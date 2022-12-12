За словами Ольги Ковітіді, в боях в Україні беруть участь в цілому 16 іноземних військових формувань, з яких дев'ять - приватні військові компанії.

Член комітету Ради Федерації Росії з конституційного законодавства і державного будівництва Ольга Ковітіді пояснила, що НАТО бере участь у війні в Україні, щоб взяти реванш після "великої вітчизняної війни".

За словами Ковітіді, в боях в Україні беруть участь в цілому 16 іноземних військових формувань, з яких дев'ять - приватні військові компанії, передає радіостанція "Говорить Москва".

"Сьогодні ми твердо можемо сказати про те, що ніхто ніколи не збирався виконувати ці Мінські угоди, і Ангела Меркель просто назвала речі своїми іменами. Їм потрібен був час для того, щоб підготуватися до війни з Росією", - каже Ковітіді.

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Раніше Меркель заявила, що Мінські угоди були укладені, щоб дати Україні можливість зміцніти. Російський диктатор Путін звинуватив Меркель й сказав, що "Росія повинна була раніше почати війну проти України". Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росію на Заході "ніхто не любить".

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг боїться, що бойові дії в Україні можуть вийти з-під контролю.

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